La primera imagen de Sergio Rico y su tierno mensaje a Alba Silva tras salir del coma

"No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que ESTAMOS BIEN y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes. GRACIAS y más GRACIAS”, es el texto con el que Alba Silba mostraba su agradecimiento y su alegría en redes sociales.