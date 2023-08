Daniel Sancho y las condiciones infrahumanas que le esperan en la cárcel: Falta de alimentos, hacinamiento, explotación, tortura y grilletes

Una prisión al 224% de ocupación, falta de médicos, alimentos y camas, no van a hacer muy amena la estancia de Daniel en Tailandia. Si todo esto no parece poco, hay que añadir que como trato normal a los presos en estas cárceles se añade la tortura, los grilletes y los trabajos forzosos, haciendo el día a día inhumano. Y es que la mejor cárcel de Tailandia no sería ni comparable a la peor prisión de España, como ocurre con otros países en el que las cárceles cuentan con unas pésimas condiciones.