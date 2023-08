Detenida una mujer por dejar a su hija de 4 años encerrada y sola para irse con su pareja a celebrar su aniversario

Eran las tres de la mañana y esta vecina de Elche, Alicante, se veía sorprendida por los lloros de una niña de tan solo 4 años, pidiendo auxilio desde la casa de al lado. Esta vecina asombrada, hablaba con ella de balcón a balcón intentando tranquilizarla, ya que no podía entrar en la casa porque la madre de la niña había dejado la puerta cerrada. Después de que esta vecina, consiguiera tranquilizarla, daba aviso a la policía quien se personaba en el domicilio y rescataba a la pequeña.

Los colaboradores de 'Ya es mediodía' no daban crédito a lo ocurrido y comentaban el peligro de dejar a una niña sola y encerrada en casa. "Puede haber un incendio y la niña no puede salir" comentaba uno de ellos, atónito ante la temeridad de esta madre. Y es que no es para menos, porque el motivo por el que esta niña de 4 años estaba encerrada y sola en casa era porque su madre se había ido con su pareja a celebrar su aniversario.