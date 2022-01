"Hace como dos tres años me puse labios y me los pusieron mal, todo el producto por fuera. Cuando salí de ‘Supervivientes’ un doctor me contactó y me dijo que tenía que arreglarme ese desastre. Me tuvo que sacar todo el ácido de la boca, no era mucho porque era muy discreto, pero duele increíble", ha contado la colaboradora.