Jorge Pérez reconoce haber tenido un problema de obsesión con su físico y las consecuencias

Jorge Pérez cambió su vida tras una lesión: “Lo mejor que me pudo pasar es que me rompí un brazo”

Sonsoles Ónega, ante la confesión de Jorge Pérez: “No sabes el bien que estás haciendo”

Jorge Pérez un de los cuerpos más bonitos de España y podríamos decir que el más bonito de la Guardia Civil, ha mirado a la cámara y nos ha confesado que hubo un momento de su vida en el que se obsesionó con su cuerpo “quería alcanzar la perfección” y la cosa se le fue de las manos.

“Hubo un momento de mi vida en el que el trastorno de verme bien se me fue de las manos y nunca terminaba de verme bien. Yo no tengo una vigorexia tratada, no llegué al caso, pero a toro pasado veo que tenía un problema, era una obsesión continua con el cuerpo, con el gimnasio… Incluso, engañaba a mi mujer, no la engañaba con otras, pero le decía que iba a hacer un recado y me hacía 60 kilómetros para entrenar en el gimnasio que abrían… Nunca terminas de verte bien, entras en un bucle de destrucción total… Yo veo ahora la fotos, pesaba 100 kilos y totalmente musculado, dismorfia creo que lo llaman”, ha asegurado Jorge Pérez tras ver cómo muchos famosos había deformado su cara y su cuerpo con las operaciones físicas.

El Guardia Civil en excedencia, ha explicado que él tuvo una lesión que le ayudó a darse cuenta, junto al apoyo incondicional de su esposa, de que tenía un problema con su cuerpo “Por suerte, me rompí el brazo, estuve mucho tiempo sin poder entrenar. Lo pasé muy mal, caí en casi una depresión, mi mujer fue mi principal apoyo y gracias a eso volví a retomarlo con otra perspectiva y otra visión, y ahora disfruto. Si un día no voy a entrenar o una semana no entreno, no pasa nada. Eres más flexible con la comida que mi comida era una auténtica locura, no me permitía saltarme nada, todo pesado…”.

Una lesión cambió su vida y le hizo darse cuenta de que las cosas hay que hacerlas siempre con cabeza y sin llevar nada a los extremos. Respecto a su cambio físico tras su paso por ‘Supervivientes’, Jorge ha explicado que no le afectó porque en ese momento ya tenía superado su trastorno y era consciente de lo que iba a pasar, solo le preocupó una cosa cuando regresó a España “Pensé que mis hijos no me iban a reconocer por la barba, no era consciente de que ellos me habían estado viendo”.