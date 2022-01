El ataque de risa de los colaboradores de 'YEM' al escuchar a Rosa Benito hablar inglés

Al escuchar a la tertuliana pronunciar dudosamente la palabra en inglés, los colaboradores no han podido contener la risa. "¿Cómo es? Necesito que me lo digas otra vez", ha estallado en carcajadas Marc Calderó. "Todo lo que hace es noticia, yo llevo uno hace cuarenta años", ha desvelado Rosa. "Pero tú no eres la reina de España", se ha reído Marta López.