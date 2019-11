Begoña Villacís también se enfrenta a Ortega Smith (VOX): “¿A quién violarían antes, a ti o a mí?”

"Los hombres no tienen las mismas posiblidades se ser violados que las mujeres"

Begoña Villacís, que propulsó el gobierno de Almeida junto a VOX, también se ha enfrentado a Ortega Smith en pleno: “Le he preguntado que, cuando salga a la calle, ¿a quién violan, a él o a mí? No me gusta enfrentarme así, pero me ha salido solo. Parece mentira que, en el siglo XXI, nos estemos cuestionando si existe o no la violencia de género. No vamos a dar un paso atrás y, en esto, no nos vamos a poner de acuerdo".