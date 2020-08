Pepe Morales, hijo de una anciana que vive en una residencia: “Quiero saber si mi madre está viva o muerta”

Según cuenta Pepe, que ha atendido al programa muy afectado por lo ocurrido, no sabe si su madre sigue con vida. Dice que cuando llamó para preguntar, la persona que le atendió le respondió que no podía darle esa información ya que ella no era doctora. Pide que le den la información ya que su madre es muy vulnerable: según explica, “tiene 92 años, es ciega, está en un carrito y está muy sensible. Tiene depresión”.