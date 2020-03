Javier Negre, increpado en la manifestación feminista del 8M: “Vienes a provocar”

Ya en plató, Negre se ha quejado de lo que ocurrió y ha criticado al movimiento feminista: "Me asusta que haya niñas de 13 años odiando al hombre sólo por el mero hecho de serlo. Yo me sentí muy incómodo y no entiendo que echaran al único partido ('Ciudadanos') que tiene a una mujer para ser candidata a Presidenta del Gobierno".