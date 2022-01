Tamara Gorro y Ezequiel Garay sorprendían a todos anunciando que " se tomaban un tiempo como pareja ". La de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el futbolista no van a divorciarse, pero sí a separarse. " No es un adiós, es un hasta luego ", aseguraba el deportista.

La influencer ha mandado un mensaje a Marta López en directo . "La pobre pues lo que os digo, que lo está pasando fatal, que está muy triste, que se le junta todo lo que ella ha pasado, que no está bien y bueno...", contaba emocionada la colaboradora.

"Tamara que te queremos muchísimo y que ojalá salga todo bien, y que si la pareja no tiene que volver por lo que sea, que se pase el dolor cuanto antes. Tienen una familia que la han creado con muy buenas bases y esto no está siendo nada fácil. No se puede pintar de color de rosa porque lo está pasando realmente mal", aseguraba la exconcursante de 'Gran Hermano'.