Las polémicas que Alba Carrillo en 'Ya es mediodía': de los enfrentamientos con Frigenti y Laura Matamoros al dardo a Sonsoles

Ambos se reencontraron en el plató de ‘Ya es mediodía’ a finales de diciembre. En teoría iban a firmar la paz, pero al final empeoraron aún más las cosas: estuvieron discutiendo todo el tiempo. “A mí una persona que me llama hijo de p*** y no tiene la educación de pedir disculpas… pues no tengo nada de qué hablar”, estalló Frigenti. Carrillo contraatacó: “Al decir que mi concurso era una mi**** has insultado a todos esos fans y has hecho la vida imposible a mi madre”. El tono seguía subiendo y Sonsoles Ónega intentaba calmar los ánimos, sin éxito.