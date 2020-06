Alba Carrillo explica por qué Frigenti le llamó "Barbie mapache" y contraataca: "Él no llega ni a los baby pelones"

Alba Carrillo y Miguel Frigenti volvieron a encontrarse cara a cara en un plató cinco meses después y, a pesar de que ha pasado el tiempo, la tensión entre ellos no ha disminuido ni un poco. De hecho, fueron varias las pullas que se lanzaron durante todo el programa. Hoy en ‘Ya es mediodía’, Carrillo ha comentado lo ocurrido y le ha mandado un mensajito a su ‘archienemigo’.

Uno de los apelativos que Frigenti dedicó a Carrillo anoche fue “Barbie mapache”. Sonsoles Ónega, que fue la encargada de presentar ‘A propósito de Supervivientes’, dice que no entendió a qué se refería el colaborador con esas palabras y hoy la aludida se ha encargado de explicarlo: “Es por mi llantina y por el rimmel”. Pero Alba no se quedó ahí y le mandó un ‘recadito’ a Frigenti: “Yo por lo menos soy Barbie, él no llega ni a los baby pelones, los barriguitas”.