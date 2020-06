El 'zasca' de Sonsoles Ónega a Alba Carrillo: "Me las has hecho pasar canutas, cariño"

Durante el debate, Hugo Sierra le lanzó un cumplido a la que fuera su pareja en la isla, Ivana , y Jorge Javier Vázquez le dijo que no calentara la comida que no se iba a comer. Respecto a si habrá futuro en esa relación, Carrillo cree que hay “tensión sexual” entre ellos. A raíz de todo esto, Miguel Ángel Nicolás comentó que el roce hace el cariño y Sonsoles, entre risas, le respondió: “ Yo a ti te quiero un poco de tanto roce. Pero a Alba Carrillo la quiero más ”. Miguel Ángel Nicolás entró al juego: “Normal, se hace querer”.

Mientras los tres se reían por estos comentarios, Alba Carrillo soltó la frase que luego provocaría el ‘zasca’ de Sonsoles Ónega. “Yo también tengo lo mío”, murmuró la colaboradora tras la ‘declaración de cariño’ de la presentadora. A lo que Sonsoles respondió, con sorna: “Ya te digo, me las has hecho pasar canutas, cariño ”. A pesar del tono de broma de toda la conversación, Alba reconoció que en el pasado se había equivocado: “Bueno, también se me quiere con eso, con mis superfallos ”.

El enfado de Alba Carrillo con 'Ya es mediodía'

No sabemos a qué episodio del pasado se referían exactamente Sonsoles Ónega y Alba Carrillo, pero uno de los momentos más tensos protagonizados por la colaboradora en el programa fue a principios de 2020. Carrillo tuvo un fuerte enfrentamiento con Miguel Frigenti, que provocó que abandonara el plató y el programa de forma temporal. En su periodo de ausencia, Carrillo hizo varios comentarios sobre compañeros de programa y cadena que no gustaron nada, entre ellos sobre Miguel Ángel Nicolás, aunque como él mismo dijo todo está ya resuelto: “Ya he hablado con ella, me pidió disculpas por hablar así de mí y Sonsoles”.