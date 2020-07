Rosa Benito pierde los nervios contra Rocío Carrasco: "Aunque tu hija sea de 'Hermano mayor' no le das la espalda"

Rosa Benito no ha querido quedarse al margen del tema y, con un cabreo que ha dejado boquiabiertos a los compañeros de 'Ya es mediodía', ha asegurado que no entiende en absoluto el comportamiento de Rocío Carrasco:

"Yo ya se lo he dicho a Rocío, que no lo intente más, que eso sale o no sale (...) Rocío Carrasco no puede coger un teléfono para llamar a su hija, pero para llamar a otros y contarle cosas de la niña bien que lo hace".