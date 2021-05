María José Cantudo, antes de votar el 4M en Madrid: “Los teatros los llenos con todas las ideologías, soy de los honestos”

En directo desde uno de los colegios electorales de Opera en Madrid, José Arraque ha podido hablar en directo con la actriz María José Cantudo, quién hacía su correspondiente cola para ejercer su derecho al voto. “El derecho y la obligación de votar, yo no soy madrileña pero gracias a Madrid he tenido mi trabajo y mi hogar”, aseguraba Cantudo ante una campaña que no le ha gustado “Las cosas bruscas no me gustan, me gusta que la gente dialogue, la mentira me horroriza, me gusta con la verdad que se llega a todas las cosas… No me gustan las faltas de respeto y las mentiras”.