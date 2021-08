Los famosos que sufren Covid persistente: las peligrosas secuelas del virus

Pero Bárbara no es la única famosa que todavía está luchando contra las secuelas del temido covid persistente. La cantante Ainhoa Arteta no podía caminar “se me han inflamado las venas de dentro de las rotulas de los huesos” y Nerea tose cada dos minutos. Un fallo sistemático que los doctores achacan a un posible error en el celebro provocado por el virus. También conocimos el caso de Eugenia una mujer intelectualmente muy activa que actualmente y debido al covid no puede leerse un libro.