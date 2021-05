Tomás Gimeno agredió a su exmujer públicamente el pasado mes de noviembre, según una testigo de los hechos: “Se fue después de darle una paliza y arrastrar a la chica por el suelo”

Inmaculada ha reconocido no recordar la cara de Tomás Gimeno, pero uno de sus trabajos le dio la voz de alarma al ver el cartel de búsqueda del desaparecido y sus dos hijas. Inmaculada sí recuerda que en el coche había una niña rubita “Iba con un bebé, no estoy segura pero creo que era un bebé rubito”. Respecto a que Beatriz y su pareja pusieran denuncia ante la Guardia Civil, la dueña del bar no tiene constancia “No lo sé, ellos de la cafetería se fueron con la Guardia Civil y a las cuatro horas regresaron a recoger su coche, pero no tengo ni idea”.