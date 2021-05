Juan ha querido dejar claro que la familia está “esperando que aparezcan las niñas” , que piensan que Tomás se ha ido del país y que ya estará muy lejos con las niñas. Eso sí, respecto a la relación del padre con las niñas y de él con la familia, no ha querido entrar en detalles y ha asegurado no tener relación.

El testimonio del tío de Tomás Gimeno, al igual que el de cualquier otro familiar, son testimonios claves porque demuestran que no tienen ningún tipo de interés de encubrirle y no hay nada que demuestre el encubrimiento porque aseguraron que su último contacto con Tomás sonó a despedida. Además, Alejandro Requeijo ha puntualizado que no existe constancia de que Tomás tuviera mucho dinero en metálico ya que no se han observado operaciones importantes en su cuenta.