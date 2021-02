Alba Carrillo olvida viejas guerras y se rinde ante Belén Esteban

Belén Estaban estalló contra Alba Carrillo por sus críticas a Antonio David Flores

Alba Carrillo completamente enganchada a la tercera guerra mundial Esteban-Campanario

Parecía imposible que más de 20 años después del amor de Belén Esteban y Jesús Janeiro volviera a estallar la guerra entre Belén Esteban y María José Campanario, pero nada es imposible y una cartita de ‘la José’ ha conseguido que Alba Carrillo cambie el chip y vuelve a convertirse en Belenista.

Sí, Alba Carrillo se ha vestido de rojo pasión y ha confesado que el sábado al ver el ‘Deluxe’ cayó rendida a los pies de Belén Esteban: “Últimamente he tenido unos enganchones importantes con Belén y estaba yo reticente a ver su entrevista pero es verdad, me cuesta ser objetiva, pero me atrapó”.

Alba comenzó a ver la intervención de Belén un poquito de uñas y en contra de Belén, pero no tardó ni dos minutos en cambiar de bando y ser Belenista a tope: “Me convenció y me lleva a su terreno. La tía habla a cámara, da la cara, no se viene abajo, mezcla lo trágico y lo cómico porque te está contando una cosa que da mucha pena, pero de repente la llama “La José” y te entra la risa”.