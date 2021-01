Alba Carrillo quiere ser madre: "Quiero tener más hijos, pero no sé si será sola o acompañada"

Feliciano López y su mujer, Sandra Gago, han sido ya padres de su primer hijo. El niño nacía este 4 de enero pasadas las seis de la tarde y Alba Carrillo, exmujer del tenista, les daba la enhorabuena en directo en ‘Ya es mediodía’: “No le he felicitado porque no tengo el gusto de tener su teléfono, nos bloqueamos y esas cosas, pero aparte de bromas les doy mi enhorabuena, les deseo lo mejor a la madre y al niño y que tengan mucha salud”.

“Que disfruten mucho, que lo mejor que te puede pasar es tener un hijo”, añadía Alba e Isabel Rábago le preguntaba a su compañera si planeaba ampliar la familia: “Sí, quiero tener más, pero no sé si será sola o acompañada, ya os diré”.

Nada más pronunciar estas palabras todo eran dudas. La modelo negaba que su relación con Santi Burgoa vaya mal y nos explicaba: “Va fenomenal, pero la maternidad es una cosa que igual deseo tenerla en solitario”. Algunos de sus compañeros no entendían su postura y ella les preguntaba: “¿Y si él no quiere ser padre pero sí me quiere a mí?”