Alexia Rivas tiene información: “Olga no tiene ninguna intención de volver con Antonio David Flores”

Cuando las informaciones aseguran que no van a divorciarse oficialmente y Antonio David Flores llora públicamente su error, Alba Carrillo ha tenido la sensación de que el ex Guardia Civil está colgando en las manos de su todavía esposa y que volverá con ella si ella quiere porque tiene mucha información que le puede hundir “volverá como un perrito, lo que más le importa es el tema judicial”.

Sin embargo, Alexia Rivas asegura tener información que asegura que no es viable una reconciliación del matrimonio porque es algo que Olga no desea bajo ningún concepto y que le aseguran que no se va a producir. Incluso, ha dejado caer la posibilidad de que Olga nos sorprenda con un “Olga, contar la verdad para…” y se sume al testimonio de Rocío Carrasco.