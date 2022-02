Alexia Rivas señala a Alejandro Albalá como el ‘amigo traidor’ de Marta López: “Hay gente a la que se le ve venir de lejos”

Marta López entre lágrimas aseguró en ‘Ya son las ocho’ que no tenía nada con ningún hombre que no fuera su amado Rubén y contra todo pronóstico, Alexia Rivas le creyó. Es más, dejó claro que no tenía nada que reprocharle por que el famoso empresario con el que se las había relacionado a ambas, no era su novio y sí un lío sin importancia.