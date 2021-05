Amador tuvo que abandonar el homenaje a Rocío Jurado por motivos de salud

Rosa Benito aseguró en ‘Ya es mediodía Fresh’ que tras su separación no había vuelto a coincidir con Amador Mohedano en Chipiona y a pesar, de haber estado los dos en la celebración del Día Internacional de Rocío Jurado , no llegaron a cruzarse. Los preparativos del homenaje y un fuerte ataque de alergía, evitaron que los que fueran matrimonio coincidieran en tiempo y espacio .

Marta nos ha contado que efectivamente, debido a las tareas de organización y que Amador tuvo que abandonar la misma tras sufrir un fuerte ataque de alergia, los que fueran matrimonio no llegaron a estar cara a cara en ningún momento. Además, Marta ha explicado que coincidió con Gloria Camila en un plató de televisión y que la hermana de Rocío Carrasco le confirmaba que el color rosa de su traje no era ningún guiño a nadie “No, no lo fui a comprar y no me di cuenta”.