Amador Mohedano, solo en Nochebuena: “Le ha dado miedo venir”

Rosa Benito, desde el plató del Fresh ha aclarado que no había sido posible que Amador viajara hasta Madrid “le ha dado miedo”. Recordemos que Amador Mohedano ya no conduce y a sus hijos les ha sido imposible ir a recogerle “A él le ha dado miedo, lo ha pasado solo porque amigos le han inventado a ir a las casas y ha dicho que no, pero él es feliz, está con sus animalitos. Tiene perros, tiene palomas, tiene caballos… le encanta. Mis hijos tienen sus hijos, tiene su trabajo y cuando no se puede no se puede”.