Amador Mohedano niega a Rocío Carrasco: “Yo no sabía dónde iban, yo nunca he estado en Isla Mauricio”

Amador Mohedano lleva años negando que él fuera el responsable de traicionar a su sobrina Rocío Carrasco y desvelar cuál fue el destino de su luna de miel a los fotógrafos, y tras ser acusado públicamente por ella, ha vuelto a hacerlo. Amador Mohedano no solo ha dicho que él no sabía el destino de la luna de miel de su sobrina y Antonio David , sino que ha negado que fuera con ellos al viaje y que se quedara con el dinero de nadie.

“Que no, que no… Yo no sabía dónde iban, yo nunca he estado en Isla Mauricio como se ha dicho”, ha asegurado Amador Mohedano en el poquito da audio que se ha podido escuchar en directo en ‘Ya es mediodía’. Miguel Ángel Nicolás ha asegurado que en el audio decía más cosas, que en el próximo programa lo podremos escuchar junto a las palabras de Rosa Benito, que no se perderá el Fresh, pero que Amador ya está buscando documentación que justifique su versión de los hechos.