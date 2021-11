Antonio González-Zapatero, el abogado de Juls Janeiro pide respeto: “Julia es una chica de 18 años que quiere llevar una vida normal”

Antonio González-Zapatero , el abogado de Juls Janeiro , ha hablado en exclusiva con Lucía Lordel para el Fresh de ‘Ya es mediodía’ y nos ha pedido máximo respeto para la hija de María José Campanario porque es una joven de 18 años que asegura no querer ser famosa “no tiene la culpa de que sus padres lo sean”.

El letrado asegura que Juls está bien, está tranquila y que sigue haciendo su vida de forma normal. Ha desmentido que no vaya a clase y ha pedido que los medios la tengan respeto porque es tan solo una niña de 18 años que no quiere ser famosa y quiere tener una vida normal. Juls no es responsable de que sus padres sean Jesulín de Ubrique y María José Campanario y quiere estar alejada de los flashes.