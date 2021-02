Belén Esteban inicia una nueva batalla: “Va a demandar a María José Campanario y va a ir hasta el final”

Parecía que reinaba la paz entre las mujeres de la vida del torero cuando ha saltado este comunicado “Se hacían comentarios vejatorios sobre mí y se me lanzaban advertencias sobre la posibilidad de hacer públicas informaciones que me perjudicarían con la intención de intimidarme. Ni yo, ni mi familia, ni mis abogados haremos más declaraciones sobre este asunto. Me reservo el derecho de ejercitar las acciones legales oportunas para proteger mi dignidad y la de mi familia”.