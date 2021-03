“Yo he tenido un matrimonio maravilloso, yo cuando me encuentro como me encuentro es con una situación que no me esperaba… mi matrimonio roto, unas deudas que tengo por ahí… Yo he sido muy feliz en mi matrimonio, nunca ha sido una mujer matratada, jamás y quería aclararlo… Vi que se me rompía la vida y dije “¿Qué me está pasando?” tras 36 años con un hombre, que nos hemos querido muchísimo”, así ha querido Rosa Benito aclarar que ella en ningún momento se ha sentido maltratada por el padre de sus hijos Amador Mohedano.