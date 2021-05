Rosa Benito se pone celosa: “Amador, primero con Marta López y ahora con Nicolás”

Rosa Benito no ha querido pronunciarse sobre las últimas declaraciones de José Ortega Cano porque tiene claro que el diestro lo único que quiere es evitar cualquier guerra, pero al saber que su exmarido le pasaba información a Miguel Ángel Nicolás, sí ha reaccionado. Medio en broma, medio en serio, Rosa Benito le ha mandado un mensajito a su ex, que una vez más no ha tenido respuesta.