Rosa Benito, muy dolida con Rocío Carrasco: “Me faltó que le parara los pies, yo no soy la viuda de Rocío Jurado”

Tan solo unas horas después de que Rocío Carrasco abriera las puertas de su habitación infantil reconstruida en el programa ‘Montealto’, Rosa Benito se ha sentado en el plató del Fresh y ha hablado alto y claro. No le sentó bien que su sobrina Rocío Carrasco no le dijera nada a Jorge Javier Vázquez cuando se refirió a ella como “la viuda de Rocío Jurado”.

Rosa ha comenzado con lo positivo de la intervención de su sobrina en su nuevo programa “A mí me gustó ver ese cambio, ella estaba monísima con ese cambio de imagen. Me gustó ver la habitación, pero la casa que tenía en la Moraleja era mucho más grande y tenía dos camas de 1,05 cm…” y ha continuado con su mensajito “La vi muy guapa y me gustó, pero me molestó. Cuando habló y se vio la imagen de lo de la Virgen…”.

A Rocío Jurado le pusieron unas imágenes en las que se mostraba una Virgen que Rosa aseguró que era suya y el presentador la calificó de viuda de su cuñada por las veces que ha llorado por ella en los platós “Cuando dice Jorge lo de “la viuda de Rocío Jurado”, mi sobrina tenía que haber dicho “por ahí no te lo voy a permitir”… Que diga textualmente la viuda de Rocío Jurado… Creo que Rocío tenía que haberlo parado y haber dicho “Rosa, mi tía… pero la viuda de Rocío Jurado, no”. He estado junto a su madre hasta el último respiro que dio… Eso me chirrió, no lo vi una cosa normal y que ella se callara. El momento era bonito y eso lo ensució. Soy muchas cosas, pero gracias a Dios, no soy viuda y menos de Rocío Jurado”.

Molesta, pero desde el cariño que le tiene a su sobrina, Rosa ha explicado que ella no tenía la sensación de que Rocío hubiera acusado de nada a José Ortega Cano “Cuando dijo lo del director de orquesta y el Maestro, a mí me vino a mi mente, David. No me vino José, me vino que el manipulador es David, es el que manipula a todos… pero te puedo asegurar que Gloria no es una niña que se deje manipular, tiene una personalidad tremenda”.