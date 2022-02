Rosa Benito pide a Jorge Javier Vázquez que lleve su virgen a ‘Ya son las ocho’: “Luego te cuento”

Sin embargo, su sobrina, le paró los pies y le dijo que “de momento, se queda dónde está”. Rocío Carrasco no pareció dispuesta a devolverle a Rosa su virgen, ella aseguró que no se la iba a reclamar, pero hoy en ‘Ya es mediodía’ le ha pedido a Jorge Javier Vázquez que la traiga. ¿Por qué? ¿Qué quiere demostrar Rosa? ¿Ha cambiado de opinión y se la va a reclamar a su sobrina? Tenemos que esperar hasta la emisión de ‘Ya son las ocho’ para saber qué quiere Rosa y si la virgen que le regalaron en su bodas de plata con Amador Mohedano vuelve a su casa o no.