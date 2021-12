Rosa Benito y Marta López, enfrentadas por Isabel Pantoja: “No te lo voy a permitir”

Ante ese comentario, Rosa Benito ha saltado muy enfadada “No te lo voy a permitir, no vamos a tirar a lo nuestro… Isabel Pantoja lleva 50 años en esta profesión”. Rosa no estaba dispuesta a comparar a un chico que lleva unos años en la música con la gran carrera de Isabel Pantoja, una de las grandes de nuestro país. Al verla tan enfadada, Marta no ha querido entrar en polémicas, pero le ha recordado que fue ella la que se burlaba de él antes de que fueran amigos “Quién no respeto fue ella riéndose de él antes de conocerle”.