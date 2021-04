Alba Carrillo, sobre las insinuaciones de Rocío Flores: “Debería ser valiente y decir abiertamente lo que pasaba en esa casa”

Tan solo unas horas de que Rocío Carrasco narre el episodio más traumático de su vida , su hija Rocío Flores le ha vuelto a mandar un mensaje y ha pedido que no eliminen ni una sola de las palabras con las que su madre relata la agresión que sufrió el 27 de julio de 2012 . Unas declaraciones antes las que Alba Carrillo ha reaccionado pidiéndola que sea valiente y diga las cosa claras: “Debería ser valiente y decir abiertamente lo que pasaba en esa casa” .

Tras escuchar a Rocío Flores sincerarse en ‘El programa de Ana Rosa’, Alba Carrillo, amiga de Rocío Carrasco y conocedora de la historia familiar, ha tenido la sensación de que Rocío Flores estaba insinuado cosas raras sobre la convivencia con su madre y Fidel incluso, que demostraba que no estaba preparada para una reconciliación: “Para mi gusto le está dando la razón a su madre en que no está preparada porque no le veo justa con su padre y su madre… Deja entrever que algo pasa en la casa de Fidel y de Rocío… Debería ser valiente y decir abiertamente lo que pasaba”.