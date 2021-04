Rosa Benito no va a ver a Rocío Carrasco en plató: “Por mi salud mental”

Rosa Benito se ha mostrado tajante y muy segura de mantener su decisión de no ver en directo ni de forma íntegra ninguno de los episodios de la docuseri e de su sobrina Rocío Carrasco y por consiguiente, no ver su entrevista en directo en plató con Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera .

Sonsoles Ónega ha querido saber si Rosa iba a ver a su sobrina Rocío Carrasco regresar a un plató de televisión cinco años después para hablar de su dura historia de vida y aunque, la colaboradora del Fresh le ha reconocido estar expectante por cómo iba a ser la entrevista, le ha dejado claro que no lo iba a ver “No, vi el primero y no he visto ninguno más por salud mental”.