Alba Carrillo vuelve a la carga contra Gloria Camila y Rocío Flores: “Pili y Mili a las madres les tienen muy poco respeto”

Aprovechando que Gloria Camila habló alto y claro de su relación con Kiko Jiménez y el momento de tensión que su ex protagonizó con su padre, José Ortega Cano, Alba Carrillo ha tomado la palabra para cargar contra Gloria y su sobrina, tiene pruebas de que no tratan bien a Ana María Aldón y asegura que la hija de Rocío Jurado tiene dos caras “a mí no me la da con queso”.

Tras escuchar a Gloria Camila negar en ‘Ya son las ocho’ que llamara “la Chusa” a Ana María Aldón, Alba Carrillo no ha necesitado ni que le dieran la palabra para volver a cargar duramente contra ella “Sí que ha llamado Chusa a Ana María Aldón, la madre de su hermano… que sea público el día de la final de ‘Supervivientes’”.

Jorge Pérez ha querido explicarle que ese momento tiene un motivo que todo surgió de una broma entre ella y Rocío Flores durante el concurso. Sin embargo, Alba cree que la cosa venía de antes “Le pone ese mote Rocío y es algo que ya venía de antes… Ellas han dicho que eso no había ocurrido y hay un vídeo que revela que eso ha ocurrido… Aquí Pili y Mili a las madres les tienen muy poco respeto”.

Alba está del lado de Ana María y asegura que apoya a Rocío Carrasco porque ella también ha vivido lo suyo “Se involucró en las cosas de Rocío porque viene escaldada, Pili y Mili no le han tratado bien… Las veces que se han visto han sido muy despectiva con ella”. Y es que la colaboradora está convencida de que Gloria también tiene una doble cara cómo dicen en ‘Sálvame’ “Gloria tiene una doble cara y hay que recordar cuando a mí me agredió en ‘Supervivientes’… Le duele cuando atacan a su padre, pero no le duele tanto cuando atacan a su hermana o a la madre de su hermano”.