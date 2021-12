Alba Carrillo, ante su metedura de pata con Pau Gasol: “Gloria Camila llama mala madre a Rocío y nadie le dice nada y a mí me regañáis por unas cortinas”

Sonsoles Ónega ha comprobado que el deportista estaba en su casa y le ha soltado a Alba Carrillo un “has patinado con Pau Gasol”, pero ella no ha hecho otra cosa que venirse arriba “No he patinado, la casa en horrorosa. No pasa nada, es deportista no es decorador, yo le quiero muchísimo, tiene grandes valores, pero no todo se le va a dar bien”. Incluso, han llegado a comparar la casa de Pau con el salón de la mansión de Rocío Jurado en la Moraleja.