Sonriente, enamorada y guapísima, así hemos visto a Marta López enseñarlos su casa y al hombre con quién la comparte, su novio Rubén. Sin embargo, no todo es tan bonito cómo lo vemos en las revistas y Marta López no tiene dinero para poner la calefacción “En la última factura no la encendí, me caliento con la chimenea, no da para más”.