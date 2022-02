Rosa Benito corrige a su sobrina Rocío Carrasco: “Es mi cuñada Gloria la que deshace la habitación de su madre”

Gloria Camila ha hablado alto y claro , Rocío Carrasco se lo tiene que pensar hasta el viernes por la noche y Rosa Benito , hasta el lunes. Sin embargo, la colaboradora Fresh si nos ha hablado de cómo vio a su sobrina en el nuevo programa de ‘Montealto’ “Le vi un gesto que no me gustó” y ha dejado claro que Gloria Camila solo mira por el bien de los suyos.

Tras volver a escuchar a Gloria Camila acusar de forma directa a Fidel Albiac de ser el que mueve los hilos de su hermana Rocío, Rosa Benito ha dejado claro que de momento, no va a decir nada “En público yo creo que sí, pero yo no te voy a contestar a eso… Voy a esperar al viernes a ver que cuanta mi sobrina Rocío ”.

Rosa quiere esperar al lunes para saber qué dice su sobrina en el despacho y en el comedor de ‘Montealto’, pero si ha dejado claro que ha echado de menos una respuesta espontánea, natural y sincera de su sobrina “Me hubiera gustado que hubiera sido natural”. Rosa ha puntualizado que hubo cosas de Rocío que no la gustaron “Le vi un gesto que no me gustó, un gesto duro, le vi un gesto que se le desencajó la cara y no me gusta”.