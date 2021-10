Belén Esteban no pudo contener las lágrimas ante la noticia, pero los protagonistas parecen estar más que tranquilos antes los rumores de infidelidad que asolan su reciente matrimonio. Anabel Pantoja se fue de fiesta y Omar Sánchez negó la información a Miguel Ángel Nicolás, en exclusiv a. No se acuerda bien, pero cree que morrearse con alguien, no se morreó .

No sabemos qué se verá en los otros vídeos y si hay algo que se le ha olvidado, pero de momento, el Negro está más que tranquilo “Estoy tranquilo, porque liarme con alguien va a ser que no. Entre los dos la cosa está bien, pero obvio que las imágenes no gustan a ninguna pareja. Es una conocida. Aparte, ¿qué pasa? ¿No puedo hablar con las personas? ¿Me siento? ¿No me levanto y me quedo quieto? Es una conocida. Ya sé perfectamente lo que hice. Hablar con ella y al final no me acuerdo si le di un abrazo, nos vemos y ya. Pero de ahí, a morrearnos, ir al baño y demás…”.