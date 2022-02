Marta López ha querido dejar claro que La mayoría de las personas que conozco que conocen a Fidel hablan mal de él”, pero que no se atreven a hacerlo delante de la cámara, mientras que Alba Carrillo ha vuelto a dar la cara por su amigo, sin antes tirar por tierra a su compañera “Para decir eso que has dicho mejor no decir nada”.

“Es un tío encantador, pasa con toda la gente que tiene un don en su familia… Cuando llega alguien que te dice no hagas esto, no pagues eso… Molestas… Es la mosca cojonera, porque tiene criterio y molestas, eres un grano en el culo… Es un tío que cuando no quieres nada de él, como me pasa a mí, es un tío culto, encantador, con el que puedes hablar de libros. Interesante, divertido, es un tío que flipas…”, ha asegurado Alba muy convencida de los motivos que hacen que nadie quiera a Fidel “A mí me pasa lo mismo”.