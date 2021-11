Juls Janeiro desaparece de las redes sociales y de su centro de estudios, y reaparece en los Juzgados

Tras días apartada de las redes sociales y la vida pública , Juls Janeiro ha aparecido en su visita a los Juzgados por la demanda que tienen interpuesta a su exnovio Brayan Mejía por una supuesta agresión. Juls no estaría atravesando un buen momento y en su centro escolar aseguran que lleva días sin acudir.

El Fresh se ha desplazado hasta Alcorcón para poder hablar con la hija de Jesús Janeiro, pero en el centro donde está cursando sus estudios, hace días que no la ven en clase. Según Alexia Rivas, el entorno de Brayan le asegura que no va a hacer declaraciones, pero sí tiene un representante televisivo. Además, podría estar contento con la orden de alejamiento porque así Juls no se puede ponerse en contacto con él.