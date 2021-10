Irene Rosales: “Me retiré de la televisión para no tener que dar explicaciones de nada”

Tras una boda llena de polémica, sobresaltos y grandes ausencias , el gesto de Kiko Rivera de dejar a de seguir a su prima en redes sociales ha dejado ver que entre ellos se ha abierto una nueva guerra. ¿Qué pasó esa noche en Cantora? ¿ Ha intentado impedir Anabel que Kiko viera a su madre? Son muchas preguntas sin respuesta que Irene Rosales, siempre en el medio de los conflictos familiares, no piensa responder.

Con su casa en Castilleja de la Cuesta convertida en uno de los focos de actualidad de la prensa rosa y su marido repartiendo a diestro y siniestro en las redes sociales , Irene Rosales ha intentado continuar con su vida normal, pero la prensa no se lo está poniendo nada fácil. La mujer de Kiko Rivera se ha molestado con los medios al intentar aparcar su coche, pero siempre con una sonrisa y mucha educación, ha intentado evitar sus preguntas.

La modelo bajaba a realizar unas compras al supermercado que tiene delante de su casa y ante la avalancha de preguntas de los medios ha dejado claro que no es ella la que tiene que contestar a nada y que el motivo que la llevó a dejar su colaboración en el programa ‘Viva la vida’ fue no tener que dar explicaciones “Me retiré de la televisión para no tener que dar explicaciones de nada”.