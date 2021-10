Anabel Pantoja, a pocas horas de la boda: "Son unos momentos muy difíciles, pero estoy muy feliz y tranquila"

La reportera ha hablado con Anabel Pantoja fuera de cámaras debido a la exclusiva que tiene firmada con la revista 'Hola', "me ha dicho que a pesar de ser un momentos muy difíciles, ella está muy feliz y tranquila", ha asegurado, "he de decir que yo no la he visto muy tranquila", ha añadido Leti Requejo.