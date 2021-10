Kiko Rivera reaparece tras 72 horas encerrado en casa: "He tomado mis decisiones. No sé si serán las correctas, pero son las mías"

Este viernes, tras lanzar a la venta su último tema, Kiko Rivera cancelaba sus compromisos profesionales con sus fans por falta de ánimo . Además, agradecía a la prensa el trabajo realizado y les avisaba de que iba a permanecer todo el fin de semana dentro de casa: "Necesito estar tranquilo este fin de semana y no voy a salir hasta el lunes. La vida no se acaba, pero cada uno lo vive a su manera. Es respetable, igual que otras decisiones".

Ahora,tras permanecer encerrado durante 72 horas, Kiko ha reaparecido en redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores y comunicar que ya había tomado decisiones: "Se me acaba el fin de semana. Mañana lunes empezaremos con energía, retomando mi vida. No he salido de casa porque necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. He tomado mis decisiones, no sé si serán las correctas o no, pero son mías y nada más que mías. Gracias por el apoyo y los miles de mensajes de ánimos. Gracias también por el cariño a 'Te extraño', está siendo una pasada. Os amo". Kiko, muy madrugador, también subía una foto paseando por la calle.