Hasta Pablo Iglesias se ha metido de lleno en la polémica huida de los youtubers a Andorra. Periodistas, presentadores, deportistas… son muchos los que han alzado la voz para denunciar la caradura de estos jóvenes que intenta evadir a Hacienda y la respuesta del Rubius no se ha hecho esperar. Una respuesta que ha llegado acompañada de un montón de amenazas e insultos hacía el periodista que se atrevió a denunciar públicamente del delito que se estaba fraguando. Javier Ruiz ha vuelto a hablar alto y claro sobre el asunto: “Mienten, roban e insultan a los que no piensan igual que ellos”.

Ante la lamentable situación que se está viviendo en este momento de tensión entre informadores y youtubers, Sonsoles Ónega ha querido saber si había alguna forma legal de acabar con ello y Javier Ruiz ha sido contundente “Hoy se ha aprobado el nuevo plan de la Agencia Tributaria y a estos chicos los pone en la página 1”. Hacienda ya parece haber puesto en el punto de mira en Isabel Pantoja y en los principales youtubers de nuestro país ante una escandalosa situación de fraude.

Dejando claro que apoyaba la postura de Ibai Llanos o Juanma Iturriaga respecto a que los youtubers aun pagando a Hacienda tienen dinero de sobra para “vivir de puta madre”, Javier Ruiz ha querido dejar el debate de fondo para centrarse en el debate de formas que están teniendo “Desde que el viernes hablé con este chico, le dije que tenían un enorme talento y es verdad, están haciendo cosas divertidísimas, muy provocadoras… Le dije “Te hablo con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del que soy capaz. Desde que pasó eso yo he tenido amenazas, insultos, desprecios, tonos que son absolutamente injustificables de chicos que en muchas ocasiones son menores de edad. Esto no se resuelve así. Y luego, para colmo envenenan el agua y dicen cosas que son metirar”.

Y es que según ha aclarado el periodista experto en economía la versión de estos jóvenes sobre que ha quebrado nuestro sistema de pensiones no es cierta: “Están mintiendo en internet, difaman a los que no pensamos igual que ellos y nos están poniendo una diana en el pecho para que haya gente que hoy me dice “Sé dónde vives, ándate con ojo”.

Javier Ruiz, al igual que otros compañeros de ‘Ya es mediodía’, están siendo amenazados por informar libremente sobre una realidad y esa situación no se debería de consentir. “Mienten, roban e insultan a los que no piensan igual que ellos, si yo tuviera 15 o 17 años me pensaría a quién seguir y qué discurso quiero tener yo de mayor, esto es un comportamiento intolerable”, ha asegurado Ruiz.

El periodista ha querido denunciar la actitud de estas personas a las que no se les puede considerar influencer de nada porque no tienen casi seguidores “Tienen los mismos seguidores que mi hermano pequeño” y un comportamiento que no se puede tolerar y que marca unos roles que no deberían existir “manipulan, mienten y atacan a los periodistas, insisto, eso en mi pueblo y creo que mejor no lo damos para no alimentarles más. Quieren nutrir su popularidad a nuestra costa”.

