Jorge Pérez apoya a Rocío Flores y carga contra Antonio David Flores y Marta Riesco: “Decir "no me siento responsable", responsable no soy yo”

Jorge Pérez respeta el amor y no es nadie para juzgar que dos personas que dos personas se enamoren, pero cree que hay formas y formas de hacer las cosas. Tras conocer todas las versiones y mantener una conversación privada con Rocío Flores, el Guardia Civil no ha mostrado su enfado y decepción hacía Antonio David Flores “Estoy muy decepcionado, sabiendo el año de mierda que ha pasado Rocío, todo lo que realmente ha pasado, haberse precipitado así” y es que Jorge duda de que la pareja haya sido pillada por los medios “Tengo mis dudas en que les hayan pillado” .

Estaba muy enfadado porque ha visto a su amiga muy afectada y no se ha callado nada “Hacer esto me parece muy equivocado e incluso, cruel… Todo el mundo tiene derecho a enamorarse, pero cuando tienes hijos tienes una responsabilidad... He estado hablando con Rocío y me ha dicho “Estoy asimilando todo esto”’.