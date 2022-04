Jorge Pérez, sobre Rocío Flores: “Ha escuchado a Marta Riesco y le ha dado un consejo”

Tras escuchar sus últimas declaraciones públicas y tan solo unos minutos después de mantener una conversación privada con ella, Jorge Pérez ha confirmado públicamente que su amiga Rocío Flores no había sido la que se había puesto en contacto con Marta Riesco y nos ha dado detalles de su conversación .

“Las cosas de palacio van despacio” , es lo que ha asegurado Rocío Flores cuando le ha preguntado por su acercamiento con la novia de su padre y su ex amiga, Marta Riesco. Ro confirmaba así que había hablado con la reportera , pero dejaba claro que la cosa seguía estando muy tensa.

Según Jorge Pérez, gran amigo de la nieta de Rocío Jurado, habría sido Marta la que habría llamado a Rocío y esta habría accedido a escucharla “la ha querido escuchar y le ha dado los consejos que ha considerado oportunos”. El colaborador del Fresh cree que Rocío nos dará los detalles en ‘El programa de Ana Rosa’ y ha confirmado que no miente cuando asegura que no quiere saber nada de la relación sentimental de su padre “Está totalmente desvinculada de la relación de su padre, no le pone ningún tipo de interés”.