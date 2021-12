Juls Janeiro y Tommy Rossi pasean su amor por las calles de Getafe

La relación de Juls Janeiro y Tommy Rossi va viento en popa, la pareja ya no se esconde y una vez más han pasado su amor por las calles de Getafe. Juntos, acaramelados, solos, con amigos… la pareja ya no se esconde, eso sí, Juls no dice ni una palabra ante los medios de comunicación.

Julia y Tommy Rossi están enamorados y no paran de hacer planes juntos. Se ha podido a la pareja por diferentes puntos de la capital, en ocasiones en pareja y otras rodeados de amigos. Los enamorados están felices y no tienen nada que esconder. Sin embargo, Julia sigue fiel a su filosofía de no pertenecer al mundo de la prensa rosa y le ha dejado bien claro a los reporteros que no pensaba decirles ni una sola palabra.