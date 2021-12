Lágrimas y emoción en el primer reencuentro de Rosa Benito y Belén Esteban: “Recordamos cosas que nos han pasado”

“Son 20 años de amistad y 20 años muy bonitos, el último abrazo que sale es el momento que ella viene del momento que atraviesa… En ‘Supervivientes’ ella me defendió a tope…”, ha asegurado una Rosa a la que le ha encantado ver todo lo que había vivido con su amiga. La colaboradora del Fresh no quería hablar del motivo de la separación, pero… “Cuando me voy de ‘Sálvame’ pasan una serie de cosas, dónde siempre se mete a la persona que más daño me hacen, se hizo mucho daño” .

Eso sí, ha dejado claro que ella nunca ha traicionado su amistad “Yo siempre he sido fiel a toda mi gente incluso, si me atacan, sigo siendo fiel… Yo puedo decir “qué mala” o no sé qué, pero las horas de intimidad telefónica no me lo sacará nadie… Hay gente que ha estado en mi vida y no la quiero en mi vida, pero a ella sí la quiero en mi vida”.