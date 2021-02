María José Campanario: "No tiene que mandarme a callar ni ella ni nadie"

Jesús Janeiro apoya a su mujer en la guerra Campanario-Esteban: “Está a su lado, siempre lo está”

El abogado de María José Campanario pide a su defendida que no hable publicamente: "Hasta aquí"

Se encontraba en perfecto estado y no estaba arrepentida de la carta online que le escribió de madrugada a Belén Esteban, según nos dijo Isabel Rábago tras hablar en exclusiva con María José Campanario horas después de que entre ella y Belén Esteban estallara la tercera guerra mundial. ¿Pero seguirá estando igual ‘La José’?

Al ritmo del temazo del momento ‘María José’, ‘Ya es mediodía Fresh’ ha comenzado a tope de power y con un beso de María José Campanario para Sonsoles Ónega. Y es que Isabel Rábago tiene vía directa con la mujer de Jesulín de Ubrique y ‘La José’ no habla, pero sí escribe y nos ha contado cómo está y qué siente en este momento de máxima tensión en su guerra con Belén Esteban.

Antes de leer los Whatsapp de María José Campanario, Isabel Rábago ha cumplido su promesa y nos ha contado cómo fueron sus conversaciones con Campanario desde la tarde del sábado en el que estalló la bomba. Y es que según ha contado la periodista, la mujer del torero no entiende por qué tiene que estar callada mientras que Belén tiene una plataforma desde la que le manda callar “¿Por qué tengo que estar callada? ¿Esto es la ley del embudo? Me dice, estoy harta, llevo muchos años aguantando mucho… Son 20 años escuchando cosas muy duras de ellas, hay cosas que son verdad y otras que no lo son… Le advierto de la que se va a liar y me dice que lo hizo en su red social privada y que no pensaba que lo iban a filtrar”.

Respecto a la actitud de Jesulín, que en plató han calificado de “avestruz de Ubrique”, Rábago ha aclarado que el torero está del lado de su mujer y que todo lo que se dice es mentira: “Jesús está con ella, siempre está con ella y es una cosa que no sé por qué cuesta tanto entender. Si no estuviera con ella este matrimonio se habría roto hace años… le habrá dicho “te has pasado” o “no mires la televisión”, pero nada más. Además, Rábago ha querido aclarar que a María José no le importó que Belén dijera que era "una cerdada" su felicitación navideña.

Eso sí, la colaboradora del Fresh ha aclarado que María Jesús Campanario quiere poner un punto y final a este enfrentamiento que ya lleva muchos años vivo. Algo que también ha confirmado el abogado de Campanario a una reportera de ‘Ya es mediodía’.

María Jose Campanario no va a tomar medidas legales contra Belén Esteban

El abogado de Campanario, González Zapatero, ha hablado con una reportera del programa y ha soltado tres titulares que pueden dibujar la hoja de ruta que va a tomar ‘La José’ en este momento de enfrentamiento. “Hasta aquí, le ha pedido a María José Campanario que no se vuelva a pronunciar públicamente”, ha asegurado González Zapatero quien desmiente que se vayan a tomar medidas legales aunque no ha visto todo lo que se ha dicho y no sabe si hay material sensible de ser demandado y además, ha aclarado que la guerra estalló para proteger a dos personas menores a los que hay que proteger.

Sonsoles Ónega se moja en la tercera guerra mundial: "Yo soy Belenista"

En ‘Ya es mediodía Fresh’ no nos hemos resistido a recordar la historia de amor de Belén Esteban y Jesús Janeiro que termino con el regalo más bonito del mundo y de la que Sonsoles Ónega tenía recuerdos tiernos. De hecho, la presentadora ha aceptado los besos que le enviaba ‘La José’, la ha invitado al programa, pero ha gritado a los cuatro vientos que ella es “Belenista”.